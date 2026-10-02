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خانه پوشالی ترامپ

ترامپ بعد از حدود ۱۰۰ بار ادعای پیروزی در برابر ایران، این بار گفته بزودی پیروز می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۷:۱۷
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برچسب ها: ترامپ ، تنگه هرمز ، جنگ علیه ایران ، افول آمریکا
 