به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل با دفاع از رأی مخالف پکن به پیش‌نویس قطعنامه تمدید مأموریت گروه کارشناسان تحریم‌های ایران، تأکید کرد که باید بر مسیر حل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران پایبند بود.

به نقل از وزارت امور خارجه چین، «سون لی»، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، در نشست مجمع عمومی این سازمان درباره استفاده از حق وتو گفت: هر اقدامی که موجب تشدید تنش و تقابل یا تخریب روند مذاکرات و گفت‌و‌گو شود، باید رد شود و هر فرصت برای کاهش تنش و پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تشریح موضع چین درباره پرونده هسته‌ای ایران افزود: تنگنای کنونی در مسئله هسته‌ای ایران، از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران و اقدام نظامی آمریکا در جریان مذاکرات با ایران ناشی شده است.

نماینده چین در سازمان ملل همچنین گفت: تحریف تاریخ مسئله هسته‌ای ایران و اصرار بر پیشبرد روند احیای تحریم‌ها و ارائه پیش‌نویس قطعنامه مورد اختلاف، به وحدت و اعتبار شورای امنیت آسیب می‌زند و تلاش‌های دیپلماتیک را با مانع روبه‌رو می‌کند.

سون لی تأکید کرد: رأی مخالف چین در شورای امنیت با هدف حفظ مسیر حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران، رسیدگی مناسب به نگرانی‌های مربوط به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و کمک به برقراری صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه صورت گرفت.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین خواستار توقف درگیری‌ها، کاهش تنش‌ها و بازگشت طرف‌های درگیر به میز مذاکره شد و گفت استفاده از ابزار نظامی، تحریم و فشار، به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک نمی‌کند و تنها موجب تشدید تنش خواهد شد.

وی افزود: گفت‌و‌گو و مذاکره برابر، مسیر حل مسئله است و همه طرف‌ها باید حق ایران به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم بشمارند.

سون لی همچنین تأکید کرد هرگونه اقدام شورای امنیت باید به ایجاد شرایط مناسب برای ازسرگیری مذاکرات، تأمین نگرانی‌های مشروع طرف‌های مختلف و دستیابی به یک توافق بلندمدت کمک کند.

وی در پایان گفت چین، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و از مشارکت‌کنندگان در توافق هسته‌ای، به تلاش برای کاهش تنش، میانجیگری و پیشبرد گفت‌و‌گو ادامه خواهد داد و برای حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران، حفظ نظام بین‌المللی منع اشاعه و برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه همکاری خواهد کرد.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مأموریت گروه کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران را به رأی گذاشت که چین و روسیه با رأی مخالف خود مانع تصویب آن شدند. پس از این وتو، مجمع عمومی سازمان ملل در اول اکتبر در چارچوب سازوکار بررسی استفاده از حق وتو، این موضوع را مورد بحث قرار داد.