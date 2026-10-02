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کتاب «گیمر افسانهای» نوشته مینا مهدیزاده، مناسب برای گروه سنی نوجوان، و یکی از پاسخهای موفق و هوشمندانه ادبیات داستانی به دغدغههای ملموس نسل امروز است، در انتشارات جمکران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب گیمر افسانهای نوشته مینا مهدیزاده و منتشرشده از سوی انتشارات کتاب جمکران و مناسب برای گروه سنی نوجوان، یکی از پاسخهای موفق و هوشمندانه ادبیات داستانی به دغدغههای ملموس نسل امروز است. این اثر با ارتباط دادن دو مؤلفه فوقالعاده محبوب یعنی فوتبال و بازیهای ویدئویی، بستر داستانی پرکشش و پویایی را میسازد.
این کتاب با محوریت زندگی نوجوانی به نام امین بهعنوان نمادی از نسل جدید و امروزی، به بررسی چالشها، دغدغهها و رویارویی نسل جدید با انتظارات سنتی محیط اطراف میپردازد. داستان پیرامون سه محور اصلی شامل تلاش امین برای اثبات خود در عرصه فوتبال، پناه بردن او به دنیای گیمنت جهت تخلیه هیجانات و کسب اعتبار فوری در میان همسالان، و در نهایت تعارض نسلی میان نگاه سنتی والدین و باورهای نوجوان شکل گرفته است.
نویسنده در این اثر بهجای موضعگیری یکطرفه علیه بازیهای دیجیتال، با نگاهی روانشناختی، علت گرایش نوجوانان به دنیای گیم را روایت کرده و مسیر ایجاد تعادل میان سرگرمی، تعاملات اجتماعی و مسئولیتهای واقعی زندگی را به تصویر میکشد.
نگارش این اثر بر عهده مینا مهدیزاده بوده است؛ نویسندهای که با درک دقیق از روانشناسی نسل جدید، توانسته است دغدغههای واقعی نوجوانان و شکاف میاننسلی را در قالبی ملموس و تاثیرگذار به تصویر بکشد.
کتاب گیمر افسانهای نوشته مینا مهدیزاده در انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.
برشی از کتاب:
دل توی دل امین نبود که ایده آقا سید را اجرا کنند؛ اما از طرفی میترسید پدرش روی خوش نشان ندهد و تحویلش نگیرد. نمیخواست به مادرش چیزی بگوید. یعنی آقاسید گفته بود صفر تا صد کار را خوشان جلو ببرند. این طوری بهتر هم بود. مادرش هم غافلگیر میشد.