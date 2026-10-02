امام جمعه موقت اراک در خطبه‌های نماز، جنگ ترکیبی را راهبرد دشمن برای تضعیف اتحاد و انسجام داخلی عنوان کرد.

جنگ ترکیبی، راهبرد دشمن برای تضعیف اتحاد و انسجام داخلی

جنگ ترکیبی، راهبرد دشمن برای تضعیف اتحاد و انسجام داخلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دشمن با جنگ ترکیبی در پی تضعیف اتحاد و انسجام داخلی است.

امام جمعه موقت اراک در خطبه‌های امروز نماز جمعه اراک با بیان این مطلب مردم را به هوشیاری برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن فراخواند و افزود: شرایط رسانه‌ای غبارآلود است و دشمن با اخبار دروغ و ساختگی در تلاش برای پیشبرد اهداف شوم و غارت است که در وهله اول مردم باید آگاه باشند.

حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در میدان‌های مختلف دل به اغتشاش داخلی بسته است که البته در این عرصه هم ناامید خواهد شد، گفت: ایجاد شبهه، انتشار اخبار نادرست، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان از جمله روش‌های است که در چارچوب جنگ ترکیبی دنبال می‌شود و جامعه باید با افزایش بصیرت و دقت در دریافت اخبار، در دام این فضاسازی‌ها گرفتار نشود.

وی با اشاره به اینکه تقوای الهی راه را از بیراه نشان می‌دهد افزود خروج نیرو‌های آمریکایی از برخی پایگاه‌های منطقه را باید فرار و شکست آنها (بر خلاف ادعایی که دارند) دانست.

امام جمعه موقت اراک همچنین با اشاره به وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت باید با وحدت و همدلی در مسیر کاهش مشکلات مردم که همیشه در صحنه هستند گام برداشت.

او در ادامه بازگشایی مدارس را فرصتی برای علم اندوزی دانست و با اشار به آغاز هفته نیروی انتظامی گفت در کنار پلیس خانواده‌ها، آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و سایر نهاد‌ها در ایجاد نظم و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش دارند.

در بین دو نماز جمعه و عصر سردار فرزاد تاجره فراماندهی انتظامی استان مرکزی به مناسبت هفته نیروی انتظامی سخنرانی کرد.