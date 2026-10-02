رزمایش بزرگ و حماسی اقتدار «جان‌فدایان» همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و بسیجیان در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، همزمان با هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ اقتدار «جان‌فدایان» با حضور گسترده مردم و مسئولان در کرج برگزار شد؛ رزمایشی که با حضور اقشار مختلف مردم، بسیجیان و نیروهای انقلابی همراه بود و فضای استان را رنگ و بوی حماسه و همبستگی بخشید.

جانفدایان استان البرز باردیگر ثابت کردند پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند و تا وقتی که وحدت و عرق وطن است رجز خوانی دشمن تاثیری نخواهد داشت.

این حضور، یادآور نقش مردم در دوران دفاع مقدس و مشارکت اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور است؛ مردمی که در سال‌های جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان قرار گرفتند و امروز نیز با حضور در برنامه‌های گرامیداشت دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را زنده نگه می‌دارند.