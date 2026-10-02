امام جمعه بوشهر هر نوع حرکت بر هم زننده وحدت را محکوم کرد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هر نوع حرکتی که امنیت و انسجام جامعه را خدشه دار کند محکوم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر بوشهر اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ایستادگی کرده است و حفظ وحدت و انسجام عمومی باید مورد توجه همگان باشد.
وی با اشاره به برخی حرکتها و تجمعات افزود: در شرایطی که باید همه فریادها بر سر آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، اقداماتی که موجب تخریب امنیت و ایجاد وابستگی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی شود، قابل قبول نیست.
امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مردم ایران، مردمی مسلمان، انقلابی و شهیدپرور هستند و قدرت و ایستادگی آنان در برابر آمریکا و دشمنان، ریشه در همین روحیه دارد.
آیت الله صفایی بوشهری در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: دفاع مقدس آغازی برای سربلندی و اقتدار نظام اسلامی بود و تجربه آن دوران نشان داد که وحدت، انسجام و مقاومت، مسیر دستیابی ملت ایران به پیروزی است.
وی افزود: اگر در دوران دفاع مقدس امام خمینی (ره) و ملت ایران پشتیبانی و مقاومت نمیکردند، امروز کشور در عرصههای مختلف با شرایط بسیار سختی روبهرو بود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: ملت ایران در دفاع مقدس در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد اهداف آنان محقق شود و این مقاومت، آثار ماندگاری برای انقلاب اسلامی و کشور به همراه داشت.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز نیز مسیر وحدت، انسجام و مقاومت که در دوران دفاع مقدس تجربه شد، باید با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه پیدا کند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه جبهه مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: تحولات منطقه نشان خواهد داد که سربلندی از آن جریان مقاومت خواهد بود.
تأکید بر توسعه فرهنگ نماز در جامعه
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اهمیت نماز اظهار کرد: همه دستگاههای اداری، مراکز فرهنگی و مذهبی باید به موضوع نماز توجه ویژه داشته باشند و برای توسعه و تعمیق فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند.
وی افزود: خانوادهها نیز باید از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی فرزندان خود را با نماز و فرهنگ دینی آشنا و آنان را به این فریضه الهی ملتزم کنند.
قدردانی از نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت
آیت الله صفایی بوشهری با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاشهای نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی از میان مردم برخاسته و با وجود حجم بالای تهاجم و تخریب دشمن، نقش مهمی در حفظ امنیت کشور دارد.
وی از فرماندهی و کارکنان انتظامی در کشور و استان بوشهر قدردانی کرد و برای سلامتی و موفقیت آنان دعا کرد.
خانوادهها نسبت به تربیت دینی کودکان توجه کنند
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با گرامیداشت روز جهانی کودک بر ضرورت توجه خانوادهها به تربیت دینی و معنوی کودکان تأکید کرد و گفت: همانگونه که خانوادهها برای معیشت و آموزش فرزندان خود تلاش میکنند، باید برای تربیت دینی و خانوادگی آنان نیز برنامه داشته باشند.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: دشمنان برای انحراف فکری و فرهنگی جامعه، بهویژه نسلهای کمسن، سرمایهگذاری میکنند و خانوادهها باید نسبت به تربیت و تقویت بنیانهای دینی و اخلاقی فرزندان خود اهتمام بیشتری داشته باشند.