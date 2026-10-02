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مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین گفت: باید در برابر تمامی تحرکات دشمنان در منطقه هوشیار باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین در مراسم گرامیداشت رهبر شهید و یادواره شهید الوانی گفت: دشمن پس از ناامیدی در عرصههای مختلف، اکنون با جنگ روانی و ایجاد برچسبزنی، به دنبال فضاسازی علیه ملت است که باید در برابر این تحرکات هوشیار بود.
سردار رستگارپناه با بیان اینکه ملت ایران از تهدیدات نظامی هراسی ندارد، افزود: نخستین اقدام ما، انتقام خون فرمانده شهید است و باید در برابر تمامی تحرکات آنان در منطقه هوشیار باشیم.