اتحاد و همدلی، سد راه نفوذ و توطئه دشمن است

اتحاد و همدلی، سد راه نفوذ و توطئه دشمن است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه جامع امام حسین در مراسم گرامیداشت رهبر شهید و یادواره شهید الوانی گفت: دشمن پس از ناامیدی در عرصه‌های مختلف، اکنون با جنگ روانی و ایجاد برچسب‌زنی، به دنبال فضاسازی علیه ملت است که باید در برابر این تحرکات هوشیار بود.

سردار رستگارپناه با بیان اینکه ملت ایران از تهدیدات نظامی هراسی ندارد، افزود: نخستین اقدام ما، انتقام خون فرمانده شهید است و باید در برابر تمامی تحرکات آنان در منطقه هوشیار باشیم.



