میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در انگلیس، نخستین بار به ۲ پوند رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بخش مکتوب خبرگزاری رویترز گزارش داد: براساس داده‌های جمع آوری شده انجمن سلطنتی اتومبیل‌رانی انگلیس «آرای‌سی» (RAC)، میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در انگلیس روز جمعه برای نخستین‌بار به ۲ پوند (۲.۶۴ دلار) رسید، این رویداد، جدیدترین نقطه عطف در روند جهش جهانی قیمت سوخت به شمار می‌رود.

میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در سراسر جایگاه‌های سوخت انگلیس به ۲۰۰.۰۱ پنس رسید.

قیمت‌ها به‌تدریج و به‌طور مستمر افزایش یافته‌اند، به‌طوری‌که روز دوشنبه از حد نصاب قبلی ۱۹۹٫۰۹ پنس که در ژوئن ۲۰۲۲، اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، ثبت شده بود، فراتر رفت.

سایمون ویلیامز، مدیر بخش سیاست‌گذاری انجمن سلطنتی اتومبیل‌رانی انگلیس RAC، اظهار داشت که روند افزایش قیمت‌ها «همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از کاهش آن دیده نمی‌شود.»

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا روز جمعه درباره پیشنهاد فرانسه برای آزادسازی ذخایر گازوئیل، در واکنش به فشار آمریکا با هدف مهار افزایش شدید قیمت سوخت، گفت‌و‌گو کردند.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، قصد دارد پس از گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تماسی با همتایان خود در گروه هفت (G۷) برقرار کند تا در مورد اقدامات لازم در بازار‌های جهانی نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده بحث و تبادل نظر کند.