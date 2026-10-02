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امام جمعه کاشان: پرچم سرخ یالثارات هر سال در آیین قالیشویان برپا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: دست اندرکاران آیین قالیشویان مشهد اردهال ملزم هستند پرچم سرخ یالثارات را هر سال در این آیین برپا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه کاشان افزود: روز پنجشنبه، مردم کاشان از اقشار مختلف در میدان ۱۶ خرداد رژه با شکوهی رفتند و امروز در مراسم حضرت علی بن امام محمدباقر (ع) نیز چوبهای عزاداری در کنار پرچم سرخ یالثارات بالا بود و شعار مردم در کنار خونخواهی امام حسین علیهالسلام، یالثارات الامام الشهید خامنهای بود.
وی افزود: این پرچم سرخ یالثارات را دستاندرکاران آیین قالیشویان مشهد اردهال هر سال برپا کنند.
امام جمعه کاشان بیان کرد: آمریکای جنایتکار تاکنون ۹ مراسم عروسی را در یمن و افغانستان و ایران به خاک و خون کشیده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اجلاس نماز، بعد از اینکه از حاج آقای قرائتی به عنوان استاد برجسته و مبلغ زبردست تجلیل کردند، فرمودند به فرموده امام شهید، در مرحله نخست ما انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندیم و نظام اسلامی ایجاد شد، ولی دولت و جامعه اسلامی هنوز محقق نشده و تمدن بزرگ اسلامی آرمان ما است. امام سیدمجتبی خامنهای فرمودند اگر بخواهیم طی طریق کنیم و به جامعه اسلامی که چهارمین مرحله انقلاب است زودتر برسیم، نماز باید فراگیر شود و تلاش عمومی برای کیفیتبخشی به نماز ارتقا یابد که مقدمه آن آبادانی مساجد است.
وی ادامه داد: نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا بسیار مهم است و اصل این نامه اشاره به آیه کریمه «إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» دارد.
امام جمعه کاشان بیان کرد: هدف این نامه بیدار سازی فکری مردم جهان از جنایات آمریکا و زمینه سازی برای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است و هم پیام حضرت آقا و هم بیانیه سپاه هر ۲ برای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی گفت: درگیری سنگین در دریا، حمله محدود به تاسیسات راهبردی، التهاب آفرینی و آشوب در درون کشور، دوقطبی سازی کاذب و انجام خشونت مسلحانه و ترور از برنامههای دشمن خبیث برای کشور است.
وی افزود: نتانیاهو به امارات آمد و صحنه سازی در بحث هواپیماربایی کردند و به دنبال اتهام زنی به ایران بودند، اما دشمن با ایران مقاوم، مبتکر، بازدارنده و منسجم روبهرو است و همه سناریوهای دشمن بدست دولت ایران خنثی و هر نقشه آنها با پاسخ قاطع و دقیق ایران مواجه میشود.
امام جمعه کاشان بیان کرد: دشمن بداند با ایرانی مواجه است که ملت آن دلباخته امیرالمومنین علی علیه السلام هستند و ترسی به دل راه نمیدهند.