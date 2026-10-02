رقابت ۷۰ کارگر کشتیگیر کشور در یاسوج
رئیس هیأت اجرایی مجموعههای فرهنگی ورزشی کارگران کهگیلویه و بویراحمد از رقابت ۷۰ کشتیگیر کارگر از چهار استان در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو،رئیس هیأت اجرایی مجموعههای فرهنگی ورزشی کارگران استان گفت: مسابقات انتخابی کشتی فرنگی کارگران منطقهای کشور با حضور تیمهای بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مجموعه ورزشی کارگران یاسوج برگزار شد.
مهرجو با بیان اینکه تا ساعتی دیگر نتایج این رقابت ها مشخص میشود افزود: کهگیلویه و بویراحمد از استعدادهای خوبی در عرصه ورزش برخوردار است و برگزاری مسابقات منطقهای میتواند زمینه شناسایی و پرورش این استعدادها را فراهم کرده و به تقویت نشاط و پویایی جامعه کارگری کمک کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیأت اجرایی مجموعههای فرهنگی ورزشی کارگران کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این رقابتها فرصتی برای استفاده از تجربیات، ظرفیتها و توانمندیهای موجود در منطقه است و میتواند به توسعه ورزش کارگری کمک کند.
مهرجو اضافه کرد: انتظار میرود فدراسیون ورزش کارگری کشور با نگاه ویژهتر به ظرفیتهای استان، حمایت و پشتیبانی بیشتری از جامعه کارگری و ورزشکاران کارگر کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد.
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