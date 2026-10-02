تیم‌های ایران و ژاپن به دیدار نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شده است و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در پایان مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در حالی تیم‌های ایران و ژاپن با شکست حریفان خود به دیدار نهایی راه یافتند که شاگردان پیاتزا با اقتدار و سه بر صفر پاکستان را شکست دادند، اما دیدار دو تیم چین و ژاپن سه بر دو به پایان رسید و سامورایی‌ها نتیجه دو ست را به حریف خود واگذار کردند و به سختی چین را از پیش رو برداشتند.

ششمین روز مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز (جمعه دهم مهر) با هشت دیدار در ناگویا پیگیری شد که تیم‌های قرقیزستان، هند، تایلند، فیلیپین، ایران، چین تایپه، ویتنام و ژاپن مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

هنگ کنگ یک – قرقیزستان ۳ (۲۴ بر ۱۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۳ بر ۲۵)

هند ۳ – کره جنوبی یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

تایلند ۳ – قطر یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

فیلیپین ۳ – ازبکستان یک (۱۹ بر ۲۵، ۱۵ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷)

ایران ۳ – پاکستان صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱)

قزاقستان یک – چین تایپه ۳ (۱۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)

ویتنام ۳ – اندونزی یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)

ژاپن ۳ – چین ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

آخرین روز مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا فردا (شنبه یازدهم مهر) پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد: هنگ کنگ – ازبکستان برای جایگاه پانزدهم

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد: کره جنوبی – قطر برای رتبه هفتمی

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح: قرقیزستان – فیلیپین برای جایگاه سیزدهم

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح: هند – تایلند برای رتبه پنجمی

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه: قزاقستان – اندونزی برای جایگاه یازدهم

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه: پاکستان – چین برای کسب مقام سومی

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه: ویتنام – چین تایپه برای جایگاه نهم

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: ایران – ژاپن برای کسب مقام قهرمانی