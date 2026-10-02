زهران ممدانی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را معمار یک نسل‌کشی هولناک علیه فلسطینیان توصیف و تاکید کرد که نسل‌کشی در نوار غزه با وجود سخن گفتن از آتش‌بس همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شهردار نیویورک در اظهاراتی در یک برنامه پادپخش، در پاسخ به پرسشی درباره نتانیاهو گفت: هنگامی که درباره او سخن گفته می‌شود، صحبت از معمار یک نسل‌کشی هولناک علیه مردم فلسطین است.

ممدانی افزود: با وجود اعلام آتش‌بس، کشتار فلسطینیان در غزه متوقف نشده است و در این باره به شهادت یک کودک ۱۱ ساله فلسطینی در هفته گذشته در منطقه‌ای که امن تلقی می‌شد، اشاره کرد.

شهردار نیویورک گفت که بازداشت نشدن نتانیاهو هنگام سفر اخیرش به نیویورک تصمیم دولت فدرال آمریکا بوده است.

او همچنین گفت: هفته گذشته میزبان تعدادی از خانواده‌های فلسطینی در اقامتگاه رسمی شهردار نیویورک بوده و روایت‌های آنان درباره از هم پاشیدن زندگی خانواده‌هایشان را شنیده است.

ممدانی افزود: آنچه فلسطینیان می‌خواهند، همان چیزی است که همه انسان‌ها خواهان آن هستند؛ خانواده، امنیت و کرامت.

شهردار نیویورک با انتقاد از حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی گفت: دولت آمریکا نه تنها شاهد محروم شدن فلسطینیان از این حقوق است، بلکه این روند را از نظر مالی نیز پشتیبانی می‌کند.

او همچنین از عضونبودن آمریکا در دیوان بین‌المللی کیفری انتقاد کرد و گفت که معتقد است ایالات متحده باید به این دیوان بپیوندد.

دیوان بین‌المللی کیفری، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام مسئولیت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ غزه صادر کرد.