قرار ۲۱۵ مردم؛ تجلی اقتدار و ایستادگی در برابر دشمن

مردم در دویست و پانزدهمین اجتماع شبانه خود، با حضور غرورآفرین در کنار نیرو‌های مسلح، اقتدار ایران را در برابر دشمنان به رخ کشیدند و اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.