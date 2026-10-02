امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

قرار ۲۱۵ مردم؛ تجلی اقتدار و ایستادگی در برابر دشمن

مردم در دویست و پانزدهمین اجتماع شبانه خود، با حضور غرورآفرین در کنار نیرو‌های مسلح، اقتدار ایران را در برابر دشمنان به رخ کشیدند و اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۶:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
تجلی وحدت و ایستادگی مردم در دویست و دوازدهمین قرار شبانه
تجلی وحدت و ایستادگی مردم در دویست و دوازدهمین قرار شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
خبرهای مرتبط

قرار ۲۱۵ مردم شهرری؛ ادامه مسیر اقتدار و ابرقدرت بودن ایران

آمریکا عامل اصلی اختلافات و ناامنی در منطقه

حضور دشمن‌شکن مردم لرستان در سنگر خیابان

سنگر خیابان، میدان حضور زنجانی‌ها

۲۱۵ اُمین شبِ خروش مردم کهگیلویه و بویراحمد

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 