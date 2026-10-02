مردم پایتخت مقاومت در تداوم حضور پر شور خود در سنگر خیابان، حمایت از آرمان‌های انقلاب و شهدا و مقابله با دشمنان ملت را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، اجتماعات شبانه مردم کرمان به دویست و پانزدهمین قراررسید.

مردم مقاوم و خستگی ناپذیر دیار مقاومت با هوشیاری و حضور غرورآفرین خود، در کنار نیرو‌های مسلح قدرتمند کشورمان، اقتدار و ابرقدرت بودن ایران را تضمین کرده‌اند، جایگاهی که دشمن هم به آن اعتراف کرده است؛ و این مردم رمز ابرقدرت بودن ایران را در دنیا، انسجام، وحدت و حضور مستمر در خیابان‌ها و میادین می‌دانند.