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استان خوزستان به تدریج طی امروز جمعه دهم مهر تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظهای و رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که طی امروز و روز یکشنبه، سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی تا بخشهای مرکزی و شرقی و ارتفاعات استان و احتمال رخداد گرد و خاک در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال رگبارهای نقطهای وجود دارد.
همچنین طی فردا با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار و رعد وبرق نسبتا شدید، وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفانهای لحظهای در مناطق شمالی، شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی و وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال گرد و خاکهای همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی مورد انتظار است.
تا روز یکشنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.
همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.
شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۳.۷ و ایذه با دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۲۴.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.