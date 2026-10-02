به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، روح الله متفکر آزاد در بررسی مشکلات بخش گوگان گفت: افزایش سهیمه قیر رایگان از محل باز آفرینی شهری به شهرداری گوگان، تسریع در بازگشایی و ساماندهی سه راهی گوگان، تسریع در اجرای چمن مصنوعی شهر گوگان و ثبت گوگان به عنوان شهر ملی باقلوای سنتی ایران از مطالبات جدی مردم این بخش است و باید مسئولان توجه ویژه‌ای به برآورده شدن این مطالبات داشته باشند.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باقلوای سنتی یادگار گذشته مادران این دیار است که فقط در شهر گوگان تولید می‌شود و این شرینی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و نیاز است در حمایت از این ظرفیت اقتصادی، گوگان به عنوان شهر ملی باقلوای سنتی کشور ثبت شود.