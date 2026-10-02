مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب روان‌آب در استان داریم در حالی که حجم ذخیره آب در سد‌ها حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب است.

وی افزود: یکی از اقدامات انجام شده در استان، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای کاهش حجم قابل توجه روان‌آب‌ها است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی گفت: از نیمه دوم مهرماه با پدیده ال‌نینو در کشور به‌ویژه در ناحیه زاگرس مواجه خواهیم بود که اقدامات لازم در حال انجام است.

نجفی ادامه داد: در همین راستا، لایروبی سد‌ها و تکمیل سازه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار داریم تا کمترین خسارت به سد‌ها و بند‌های خاکی استان وارد شود.