امام جمعه نظرآباد: دشمنان اسلام بدنبال فتنه افکنی در دو کشور دوست و همسایه بودند که ملت عراق در آزمون دوستی با ایران نقش خود را ایفا کردند و اجازه تفرقه افکنی به دشمنان اسلام را نداند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به تحولات منطقه گفت: ملت عراق در آزمون دوستی و محبت، نقش خود را به‌خوبی ایفا کردند و با هدایت روحانیت، علما و مرجعیت این کشور در برابر فشارها ایستادند.

امام جمعه نظرآباد با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران افزود: آمریکا پس از ناکامی در ایجاد محدودیت برای تردد کشتی‌ها و باز کردن تنگه هرمز، تلاش کرد ارتباط اقتصادی کشورهای مختلف با ایران را قطع کند.

وی ادامه داد: محاصره دریایی با شکست مواجه شد و پس از آن، آمریکا به دنبال محاصره هوایی و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران رفت، اما همراهی نکردن کشورهایی همچون چین و روسیه با این سیاست‌ها، موجب ناکامی این طرح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تحولات عراق گفت: متأسفانه دولت عراق به دلیل برخی مشکلات و وابستگی‌ها، در مقطعی با این طرح همراه شد و فشارهای آمریکا بر دولت عراق به اهرمی برای اعمال محدودیت علیه ایران تبدیل شد.

وی افزود: با ورود مردم عراق و موضع‌گیری علما، فقها و مرجعیت این کشور، فشارهای ایجادشده کاهش یافت و دولت عراق نیز اعلام کرد فرودگاه نجف از این محدودیت‌ها مستثنی خواهد بود و به این ترتیب، این مرحله از فشارها نیز با شکست مواجه شد.

امام جمعه نظرآباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات یمن تأکید کرد: در بیان تحولات این کشور باید از عنوان «انصارالله یمن» استفاده شود و نباید مقاومت مردم یمن را به یک طایفه خاص نسبت داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به حملات عربستان به یمن گفت: در پاسخ به این حملات، انصارالله نیز اهدافی را در شهرهای مهم عربستان هدف قرار داد و این موضوع نشان داد مقاومت یمن توان ایستادگی در برابر فشارهای نظامی را دارد.

وی افزود: عربستان برای مقابله با انصارالله به دنبال جلب حمایت کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان رفت، اما این کشورها با وجود روابط و تعهدات دفاعی، وارد جنگ نشدند.

امام جمعه نظرآباد این شرایط را نشانه‌ای از اهمیت توکل و اعتماد به خدا دانست و گفت: رهبر انصارالله یمن به ما آموخت که باید از بی‌اعتمادی به خدای متعال بترسیم؛ اگر انسان به خداوند متعال اعتماد کند، هیچ ارتش و قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده او ایستادگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره شهدای فراجا را گرامی داشت و گفت: امنیت امروز جامعه مرهون تلاش‌ها و جانفشانی‌های نیروهای انتظامی و شهدای این عرصه است.

وی امنیت را نعمتی الهی دانست و افزود: باید قدردان تأمین‌کنندگان امنیت باشیم؛ چرا که زیربنای عبودیت، رشد و سعادت هر جامعه‌ای در گرو وجود امنیت است.

امام جمعه نظرآباد با تأکید بر ضرورت مردم‌مداری پلیس گفت: پلیس در تراز انقلاب اسلامی تنها یک ضابط قانونی نیست، بلکه باید خادم مردم باشد و مردم باید احساس امنیت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: پلیس باید در برابر مجرمان قاطع و در برابر مردم مهربان و خدمتگزار باشد و در مقابل، مردم نیز باید خود را در تأمین امنیت جامعه سهیم بدانند و با پلیس احساس مسئولیت و همراهی داشته باشند.