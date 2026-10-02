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پرچم خونخواهی امام شهید را بر زمین نمیگذاریم و این موضوع مسئلهای فراتر از جناحها و جریانهای سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نویسنده، پژوهشگر و شاعر آیینی کشور، در اجتماع شبانه مردم شهرستان بردسکن با تأکید بر اهمیت مسئله قدس و فلسطین گفت: پرچم خونخواهی امام شهید را بر زمین نمیگذاریم و این موضوع مسئلهای فراتر از جناحها و جریانهای سیاسی است.
دکتر مجتبی طالبی در اجتماع شبانه مردم شهرستان بردسکن که با حضور جمعی از مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و حدود ۳۰۰ شهید منطقه، بر تداوم راه شهدا و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به برافراشته بودن پرچم جمهوری اسلامی ایران افزود: به برکت حضور و میدانداری مردم عزتمند، پرچم ایران اسلامی همچنان برافراشته است و به این پرچم که مزین به نام الله و شعار «اللهاکبر» است، افتخار میکنیم.
وی با اشاره به حضور پرچمهای لبنان و دیگر کشورهای جبهه مقاومت در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: در کنار پرچم باشکوه ایران اسلامی نباید از پرچم لبنان، فلسطین و دیگر ملتهای مقاومت غفلت کنیم؛ چرا که مسئله فلسطین و قدس شریف، از نگاه امام راحل، مسئله اصلی جهان اسلام است.
وی ادامه داد: بسیاری از شهدای والامقام ما، از جمله سردار دلها، شهید مقاومت و شهید قدس بودند و امروز نیز باید یاد و آرمان شهدای مقاومت و مسئله قدس شریف را زنده نگه داریم.
این شاعر آیینی کشور با اشاره به نزدیک شدن سالروز عملیات هفتم اکتبر و طوفان الاقصی، قدس شریف را نماد وحدت جهان اسلام دانست و گفت: نباید مسئله قدس را فراموش کنیم؛ چرا که قدس شریف همچنان یکی از مسائل مهم جهان اسلام است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت رهبر مقاومت و تأکید بر ضرورت خونخواهی وی، تصریح کرد: خونخواهی امام شهید، مسئلهای شخصی یا متعلق به یک جریان و جناح سیاسی نیست، بلکه از نگاه ما مسئلهای اعتقادی و مرتبط با آرمانهای دینی و مقاومت است.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در کنار مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی ایستاده است ادامه داد: ما به مسئولان کشور و نیروهای نظامی خود اعتماد داریم و وحدت را ضروری میدانیم، اما پرچم خونخواهی امام شهید را نیز بر زمین نخواهیم گذاشت.
وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) درباره آمریکا و حمایت از آرمان فلسطین، خاطرنشان کرد: امام راحل به ما آموخت که در برابر ظلم و استکبار سکوت نکنیم و هر آنچه در توان داریم برای دفاع از آرمانهای اسلامی و مظلومان به کار بگیریم.
طالبی در پایان تأکید کرد: مطالبه ما روشن است؛ عاملان جنایت علیه امام شهید باید در هر جایگاهی که هستند، در چارچوب قانون و عدالت به سزای اعمال خود برسند و مطالبه خونخواهی شهدای مقاومت همچنان زنده خواهد ماند.
در ادامه این اجتماع، استاد غفور محمدزاده با اجرای موسیقی حماسی، فضای مراسم را با مضامین مقاومت، ایستادگی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا همراهی کرد.
این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای منطقه، بهویژه شهیدان قنبری و زارعی، و قرائت صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.