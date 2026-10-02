فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: کارکنان پلیس کیش در یک سال گذشته با عملکرد مطلوب برای نخستین‌بار در تاریخ پلیس کیش، موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه، حمایت و همراهی مردم و خانواده‌های کارکنان را از عوامل مهم کسب موفقیت پلیس کیش برشمرد و افزود: فرماندهی انتظامی کیش در شرایط مختلف و شبانه‌روز در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی و نظامی برای حفظ نظم و آرامش ساکنان و گردشگران کیش تلاش می کند.

او افزود: در حوزه مقابله با سرقت و کشف سرقت، جرایم سایبری، کشف سلاح و مهمات، مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و کنترل تصادفات، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی مداوم در کیش انجام شده است.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیش از هزار فقره گواهینامه رانندگی در کیش صادر شد و در حوزه گذرنامه نیز ۲ هزار و ۸۹۶ خدمت به ساکنان و گردشگران ارائه شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی، ۱۴ هزار دستگاه خودروی با پلاک منطقه آزاد کیش، مجوز خروج از جزیره دریافت و به شهرهای کشور تردد داشتند و پلیس در مدیریت ورود و خروج خودرو‌ها نقش‌آفرینی کرد.

سرهنگ قاسمی، تأمین امنیت فرودگاه و مسافران، ارائه خدمات در حوزه اماکن و نظارت بر سواحل را از دیگر مأموریت‌های پلیس کیش برشمرد و افزود: کنترل و هدایت صحیح فعالیت‌های ساحلی و شنا نیز با هدف حفظ جان مسافران و تأمین آرامش و امنیت آنان انجام می‌شود.

او با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان، امام جمعه کیش، نیرو‌های نظامی و امنیتی و اصحاب رسانه گفت: فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه کیش در همه شرایط، امنیت و آرامش مردم را اولویت خود می‌داند و کارکنان پلیس با حضور مستمر و شبانه‌روزی، به مأموریت خود برای خدمت به مردم ادامه خواهند داد.

سرهنگ قاسمی گفت: مردم در جنگ تحمیلی سوم تماشاگر نبودند، بلکه با هوشیاری، قانون‌مداری و همراهی با پلیس و دستگاه‌های امنیتی، در ایجاد و پایداری امنیت کیش و کشور نقش‌آفرینی کردند.

رئیس پلیس کیش، افزود: فراجا در شرایطی مأموریت برقراری و توسعه نظم و امنیت در جامعه را بر عهده دارد که دشمنان با هدف خدشه به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و ارزش‌های دینی و ملی کشور، تهدید‌های مختلفی را دنبال می‌کنند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، امنیت را کار ویژه مشترک مردم، مسئولان و دستگاه‌های امنیتی برشمرد و گفت: افزایش آگاهی عمومی، قانون‌مداری، فرهنگ خودکنترلی و هوشیاری اجتماعی مردم، در کنار اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی، زمینه‌ساز پایداری امنیت در جامعه شده است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به عملکرد فراجا در جنگ تحمیلی سوم گفت: اقدامات پیشگیرانه، هوشمندانه و اطلاع‌رسانی به‌موقع پلیس و دستگاه‌های امنیتی، در مقابله با تهدید‌ها مؤثر بوده است.

او افزود: شهادت بیش از ۵۵۰ نفر از کارکنان فراجا در جریان جنگ اخیر، نشان‌دهنده اهمیت مأموریت پلیس در صیانت از امنیت داخلی و جلوگیری از تحقق اهداف دشمن است.