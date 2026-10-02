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امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و و روز آتش نشان به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ طیب پرون خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: ایمان و اخلاق نیکو هنگام اختلاف با دیگران باید رعایت شود.
وی خواستار حمایت از دانش آموزان نیازمند نیز شد.
** خطبههای نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمین عباس ذاکری خطیب جمعه میناب گفت: نیروی انتظامی ستون امنیت کشور است و حمایت از آن گامی اساسی در جهت حفظ امنیت عزت و پیشرفته کشور است.
** خطبههای نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه قشم، با تأکید بر اهمیت مأموریت نیروهای دریابانی گفت: این نیروها علاوه بر صیانت از مرزهای کشور، نقش مهمی در حفظ آرامش مناطق ساحلی و پیشگیری از ناامنی دارند و استمرار همکاری و همافزایی نیروهای حافظ امنیت، ضروری است.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین بارانی امام جمعه شهرستان رودان گفت: مسئولان باید نگاه ویژهای به قشر زحمتکش آتشنشان داشته باشند و در تامین تجهیزات ایمنی، اطفا حریق، ماشین آلات و ادوات استاندارد و معیشت زندگی شأن داشته باشند.
** نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلیمن علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: موضوع ایجاد بازارچه ملوانی در بندرلنگه حدود دو سال است که بهصورت مستمر در خطبههای نماز جمعه مطرح میشود و این بازارچه میتواند با ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
** نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندرلنگه، با تأکید بر اهمیت نماز در زندگی مسلمانان گفت: هیچ عبادتی پس از توحید بزرگتر از نماز نیست و انسان با تکرار ارکان و اذکار نماز، هر روز خود را به پروردگار متعال نزدیکتر میکند.
** خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری؛ امام جمعه شهرستان بستک گفت: امیدواریم سران کشورهای عربی همسایه از حوادث پیش آمده یکساله اخیر درسهای لازم را گرفته باشند و با همکاری خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی به ناامنی منطقه دامن نزنند.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک گفت: یکی از معضلات امروز در منطقه ما اتفاقات و حوادث جادهای است که متأسفانه هر هفته شاهد از دست دادن جوانها هستیم.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با اشاره سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایران در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی پیشرفتهای زیادی در زمینههای مختلف داشته است و مقام معظم رهبری هم فرموند هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که کشور به وضعیت قبل از انقلاب اسلامی برگردد.
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** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه شهرستان جاسک با تأکید بر اهمیت تربیت نسل آینده، گفت: توجه به هویت دینی و ملی کودکان و ارتباط آنان با مسجد باید از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجت الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان گفت: ملت ایران با مقاومت، انسجام و ابتکار خود آمریکا را زمینگیر کرده و دنیا این ملت را پیروز قطعی جنگ میداند.
** خطبههای نماز جمعه سیریک
حجت الاسلام و المسلمین محسن امام جمعه سیریک ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی بااشاره به وضعیت مرزنشینان در ایام جنگ خواستار توجه به شرایط معیشتی آنان در اجرای قوانین شد و گفت: در کنار مقابله با قاچاق، باید از ظرفیت رأفت و انعطاف قانونی برای حمایت از معیشت مرزنشینان استفاده شود.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت السلام حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد گفت: نیروی انتظامی باید همزمان از اقتدار و قاطعیت در اجرای قانون برخوردار باشد و هم رحمت، مهربانی و صمیمیت را در تعامل با مردم به کار گیرد؛ چرا که هر دو این ویژگیها بهسود ملت است.
** خطبههای نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام و المسلمین شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر گفت: مهاجرت از روستا به شهر یک سیاست غلط است که باید روستاییان در اقتصاد و معیشت جامعه نقش فعال داشته باشند.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی امام جمعه موقت هرمز گفت: اگر از خاک یا آسمان کشورهای منطقه، حملهای به جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، دیگر خویشتنداری نخواهیم کرد و ضربهای مهلک و شکستدهنده به شما وارد خواهیم کرد.
** خطبههای نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجتالاسلام و المسلمین پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: باید در زمینههای مختلف به جامعه روستیی خدمت کرد و به رفع مشکلات و آبادانی روستاها اهمیت بیشتری داده شود.