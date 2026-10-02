لغو حکم جریمه ایران در فدراسیون جهانی شطرنج
حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یکساله ایران در فدراسیون جهانی شطرنج با پیگیری قاطع فدراسیون کشورمان، شکسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پی تلاشها و پیگیریهای مستمر و قاطع فدراسیون شطرنج ایران در پرونده مطرحشده در کمیسیون اخلاق و انضباطی فدراسیون جهانی شطرنج، در پی شکایت فدراسیون رژیم متخاصم، حکم بدوی این کمیسیون با اعتراض فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، در مرحله تجدیدنظر شکسته شد.
بر اساس رأی صادرشده در مرحله تجدیدنظر، جریمه ۲۵ هزار یورویی و همچنین محرومیت یکساله فدراسیون شطرنج ایران از حضور در مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج لغو شد.
این رأی در چهلوششمین المپیاد جهانی شطرنج در شهر سمرقند اعلام گردید.
در پایان، فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران از حمایتها و همراهیهای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، و همچنین پیگیریها و همکاریهای ارزشمند مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در این پرونده صمیمانه قدردانی مینماید.