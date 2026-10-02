دختر نوجوانی که همراه پدرش سوار بر موتورسیکلت بود، بر اثر واژگونی این وسیله نقلیه، دستش از زندگی کوتاه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۴:۱۲ به سامانه ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده آلومینیوم‌سازی، در مسیر لاین به سمت شهربازی، آمبولانس پایگاه اورژانس شهیدان عطیفه به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه، دو نفر دچار آسیب شدند که یک دختر ۱۳ ساله، راکب موتورسیکلت، فاقد علائم حیاتی بود و بلافاصله اقدامات احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی برای وی آغاز شد. مصدوم در حین احیا به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل شد، اما علیرغم تلاش‌های کارشناسان اورژانس و کادر درمان، جان خود را از دست داد.

مصدوم دیگر، پدر این دختر، به‌صورت سرپایی از خدمات اورژانس بهره‌مند شد.