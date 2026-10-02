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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت واریانت چنار به عنوان بخشی از محور چهارخطه کوهدشت-خرمآباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی در بازدید از طرح روکش آسفالت واریانت چنار محور چهارخطه کوهدشت-خرمآباد اظهارکرد: پس از مراحل قانونی، اخذ مجوزها و برگزاری فرآیند مناقصه، پیمانکار از استان انتخاب و عملیات اجرایی این طرح به طور رسمی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه زمان پیشبینیشده برای تکمیل این طرح دو ماه کاری است، افزود: تکمیل زیرسازی این محور بر عهده ادارهکل راه و شهرسازی لرستان است که امیدواریم با اهتمام ویژه پیمانکار در تحویل بهموقع زیرسازی، عملیات روکش آسفالت توسط این ادارهکل بدون وقفه و در زمان مقرر به اتمام برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان گفت: طول کل این طرح ۴۷۰۰ متر است که ۱۷۰۰ متر آن در سنوات گذشته اجرا شده و تکمیل ۳ کیلومتر باقیمانده در اولویت است.
امرایی با اشاره به آخرین وضعیت زیرسازی مسیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سه کیلومتر باقیمانده، حدود ۸۰۰ متر برای اجرای آسفالت آماده است و بر اساس وعده پیمانکار زیرسازی، ۷۰۰ متر دیگر نیز هفته آینده تحویل خواهد شد.