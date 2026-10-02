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نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت: عراقیها باید توجه داشته باشند که فقط خروج نیروهای آمریکایی ، کار را تمام نمیکند بلکه باید افکار ضد استکباری در آن جامعه حاکم شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، امام جمعه با اشاره به سالروز طوفان الاقصی گفت: این اتفاق قدرت مقاومت را به دنیا نشان داد و همه فهمیدند که آمریکا ارادهاش این است که نگذارد رژیم صهیونیستی شکست بخورد چون شکست او شکست آمریکاست .
امام جمعه کرج افزود: طوفان الاقصی عبرت آموزی برای کسانی است که دل به وعدههای غیر خدا خوش کرده اند و راه نجات را در غیر خدا میبینند و دل به وعدههای شیطان بستهاند
آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه امامین انقلاب در سخنانشان بارها از ایران به عنوان کشور امام زمان تعبیر کرده اند افزود: باور به کشور امام زمان بودن برای ایران نتایج مهمی در تحلیلها و شناخت اوضاع سیاسی اجتماعی و همینطور وظایف ما و منطق برخورد با دنیا ایجاد کرده است
وی افزود: وزیر خارجه آمریکا و نتانیاهوی خبیث گفتهاند که جنگ با جمهوری اسلامی جنگ آخرالزمانی است و این یعنی زمان نابودی اسرائیل نزدیک است و ما با لعن خودمان آن را نزدیکتر میکنیم
خطیب نماز جمعه کرج با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی بیش از ۱۲۰ ماموریت را باید انجام دهد و مهمترین آن ایجاد امنیت در جامعه است
نماینده ولی فقیه در استان افزود: درباره پلیس تراز انقلاب اسلامی باید گفت که پلیس فقط نقش بازدارنده ندارد بلکه باید نگاه پلیس نگاه فرهنگی اسلامی باشد که الحمدلله نیروی انتظامی در این مسیر در حال حرکت است
خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به روز جهانی کودک گفت: دغدغه نیروی انتظامی باید مسائل آموزشی و تربیتی کودکان از دوران کودکی باشد چرا که اگر ما مراقب نباشیم برایمان نسخهای مانند سند ۲۰۳۰ میپیچند
وی افزود در دورهای که گرفتار جنگ نرم هستیم و در حمله همه جانبه فرهنگی قرار گرفتهایم باید تربیت کودکان برایمان اولویت باشد
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان گفت در پیامهای رهبر معظم انقلاب بر حضور مسئولانه و پرشور مردم در کنار دیگر رزمندگان تاکید شده است پس نباید از مردم مبعوث شده عقب بمانیم زیرا که نام تک تک این افراد در کتاب الهی ثبت شده است
خطیب نماز جمعه کرج افزود معجزهای که در عالم توسط مردم ایران به وجود آمد را دست کم نگیرید ؛ و با شرکت در راهپیمایی شبانه از برکات آن برخوردار شوید