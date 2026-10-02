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قدرتی از جنس مردم؛ از بسیج میلیونی جوانان تا ۳۰ میلیون نفر جانفدا

بسیج میلیونی جوانان در ابتدای انقلاب، امروز جایشان را به جانفدایان ۳۰ میلیونی داده‌اند تا نسل به نسل در برابر استکبار ایستادگی کنند و اتحاد را فریاد بزنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۱۶:۲۷
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برچسب ها: بسیج ، جانفدا ، نیروی مردمی
 