اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی
داوران قضاوت کننده در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی مشخص شدند.
شنبه ۱۱ مهر
هدف سمنان - شهرداری بندرعباس
داوران: جواد فلاحی، صادق ناصریان، محمدرضا قلیپور و علیرضا شکی و عادل سعیدپورنعمت ناظر: سید صدرالدین موسوی
فولاد هرمزگان- چادرملو اردکان
داوران: محمدحسین مردانی، مهران خلیلی، غلامرضا کرمعلیپور، حامد خالقی و علی احمدی ناظر: هادی فلاحتپیشه
شهرداری چلیچه - مقاومت گلساپوش یزد
داوران: سید علی زرگر، عسگری خسروی، سید مصطفی عابدی، آرمین دیانتی و جمال اعتصام ناظر: محمدبنی مهدکیوانی
پارس جنوبی بوشهر- ملوان بندرانزلی
داوران: علیاکبر زارعی مقدم، عیسی بوعذار، رشید چادری، آرش صفرپور و محمد عشاقلی ناظر: حمید مقدم متین