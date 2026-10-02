به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

شنبه ۱۱ مهر

هدف سمنان - شهرداری بندرعباس

داوران: جواد فلاحی، صادق ناصریان، محمدرضا قلی‌پور و علیرضا شکی و عادل سعیدپورنعمت ناظر: سید صدرالدین موسوی

فولاد هرمزگان- چادرملو اردکان

داوران: محمدحسین مردانی، مهران خلیلی، غلامرضا کرمعلی‌پور، حامد خالقی و علی احمدی ناظر: هادی فلاحت‌پیشه

شهرداری چلیچه - مقاومت‌ گلساپوش یزد

داوران: سید علی زرگر، عسگری خسروی، سید مصطفی عابدی، آرمین دیانتی و جمال اعتصام ناظر: محمدبنی مهدکیوانی

پارس جنوبی بوشهر- ملوان بندرانزلی

داوران: علی‌اکبر زارعی مقدم، عیسی بوعذار، رشید چادری، آرش صفرپور و محمد عشاقلی ناظر: حمید مقدم متین