به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، در خبر فوری گزارش داد: سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: نشست‌های ما درباره سوخت، ارتباطی با تهدیدات آمریکا ندارد، بلکه این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های هماهنگی بین کشور‌های اتحادیه اروپا از چند ماه پیش است.

هرگونه ممنوعیت دیزل، اعتماد ما به آمریکا به عنوان شریکی قابل اعتماد را تضعیف خواهد کرد. از ماه مارس، با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، استفاده از ذخایر نفت اروپا را آغاز کرده‌ایم.

هرگونه تصمیم برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتخاذ خواهد شد و ما اجرای آن را با کشور‌های اتحادیه اروپا هماهنگ خواهیم کرد. هیچ نشانه‌ای از خطر فوری برای عرضه سوخت در اروپا وجود ندارد، اما بحران افزایش قیمت‌ها در حال حاضر به اوج خود رسیده است. اتحادیه اروپا آماده است در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی، درباره هرگونه اقدام احتمالی برای آزادسازی ذخایر سوخت به صورت جمعی اقدام کند.