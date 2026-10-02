به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار موقوفه‌ئی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران جان‌برکف یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت (مستقر در قرارگاه عملیاتی ابوذر) با اشراف اطلاعاتی دقیق، از انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی توسط قاچاقچیان به عمق کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: تکاوران پلیس با استقرار هدفمند در ایستگاه بازرسی پنگ، خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل سلاح را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۳۴ قبضه کلت کمری به همراه ۶۸ تیغه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ متهم شامل یک مرد و زن در این عملیات و تحویل آنان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در برابر مخلان امنیت ایستاده و اجازه نخواهد داد که سوداگران مرگ و قاچاقچیان سلاح، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند.