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امام جمعه کیش، گفت: نیروهای فراجا در مناطق مختلف کشور با ایثار و فداکاری، در برابر دشمنان و برهمزنندگان نظم و امنیت ایستادگی کرده و از جان، مال و ناموس مردم حفاظت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، در خطبههای نمازجمعه با تبریک آغاز هفته انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا از تلاشها و فداکاریهای نیروهای فراجا در تأمین امنیت، نظم و آرامش مردم کشور، بهویژه در کیش، قدردانی کرد.
او افزود: مردم کیش از نزدیک شاهد تلاش، فداکاری و حضور مستمر پلیس برای تأمین نظم، امنیت و آسایش عمومی هستند و این نیروها در مسیر انجام وظایف خود، شهدایی تقدیم کرده و جراحات و آسیبهایی را نیز متحمل شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به حضور شبانهروزی پلیس در کنار مردم گفت: فراجا در تمامی عرصههای امنیتی و انتظامی، همراه و پشتیبان مردم بوده و نیروهای آن با اقتدار در مسیر حفظ آرامش جامعه تلاش میکنند.
او با قدردانی از فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، روسای پلیسهای تخصصی کارکنان آن، به نمایندگی از مردم کیش برای سلامتی، پیروزی و سربلندی حافظان امنیت کشور آرزوی توفیق کرد.
امام جمعه کیش با اشاره به فرارسیدن ۱۶ مهر روز جهانی کودک، کودکان را آیندهسازان کشور دانست و بر ضرورت توجه جدی خانوادهها و مسئولان به تربیت و رشد آنان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز گفت: خانوادهها و دستگاههای مسئول در حوزه تربیت و تعالی کودکان مسئولیت دارند و ساماندهی، برنامهریزی و نظارت بر مراکز تربیت و نگهداری کودکان به ویژه مهدهای کودکها باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
او با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران، مبنای تربیت کودکان، آموزههای دین اسلام و قرآن کریم است و رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره برتربیت فرهنگی و توجه عمیق به نسل آینده به عنوان خط مقدم انقلاب اسلامی تاکید داشتهاند، افزود: آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاههای مرتبط باید برای ارتقای برنامههای تربیتی کودکان و نظارت بر مراکز تربیت کودکان توجه بیشتری داشته باشند.
امام جمعه کیش با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی، بر ضرورت حمایت ملتها و دولتهای مسلمان از مردم فلسطین تأکید کرد و افزود: تحولات فلسطین موجب توجه بیشتر افکار عمومی جهان به وضعیت مردم فلسطین شده و دولتها، ملتهای مسلمان، نخبگان و آزادگان جهان باید از حقوق مردم فلسطین حمایت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز گفت: عملیات طوفان الاقصی نتیجه مقابله با چند دهه ظلم و جنایت استکبار جهانی و بی توجهی به حقوق مردم مظلوم فلسطین بود که مبنای عملیاتی غرور آفرین برای آزاد سازی سرزمینهای اشغالی و مقاومت علیه ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه عملیات طوفان الاقصی برکات فراوانی داشته، افزود: بیداری جهان و افکار عمومی علیه رژیم غاصب صهیونیستی و درهم شکسته شدن قدرت پوشالی رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش از مهمترین نتایج عملیات طوفان الاقصی است.
امام جمعه کیش با اشاره به اینکه مشکلات فلسطین تنها یک راه دارد و آن هم پایان اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی و برگزاری یک همه پرسی و در نهایت محو شدن غده سرطانی از منطقه است.
او با اشاره به تحولات منطقه و نقش محور مقاومت، افزود: تلاش برای تضعیف محور مقاومت با ایستادگی نیروهای مقاومت در منطقه مواجه شده است و امنیت پایدار منطقه باید با مشارکت کشورهای منطقه و بدون وابستگی به قدرتهای خارج از منطقه تأمین شود.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، با اشاره به تحولات منطقه، بر نقش محور مقاومت در معادلات امنیتی منطقه تأکید کرد و گفت: تلاش دشمنان برای تضعیف و شکستن جبهه مقاومت با ایستادگی و مقاومت گروههای همسو در منطقه روبهرو شده است.
او با اشاره به پیروزیهای یمن در هفتههای اخیر افزود: مقاومت یمن با وجود محاصره، همچنان در برابر دشمنان به پیروزهای قابل توجهی دست پیدا کرده است و این موفقیتها تنها بخشی از توانمندیهای مردم مقاوم یمن است که در تحولات اخیر به کار گرفته شده است.
امام جمعه کیش با اشاره به حاکمیت محور مقاومت بر تنگه هرمزو باب المندب گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی چنانچه دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود و از او حماقتی سربزند دریای عرب و اقیانوس هند هم تحت اختیار حاکمیت محور مقاومت قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز، نقش شهدای محور مقاومت از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت در تحولات منطقه را مهم ارزیابی کرد و گفت: آنچه امروز در جبهه مقاومت مشاهده میشود، حاصل ایستادگی و فداکاری نیروهای مقاومت است.
او افزود: آمریکاییهای متجاوز علیرغم سه تریلیون دلار هزینهای که در کشور عراق کردند در نهایت مجبور به ترک این کشور شدند و این موضوع نشان دهنده پیروزیهای پی در پی محور مقاومت است.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با اشاره به اینکه امنیت منطقه تنها توسط کشورهای منطقه تامین خواهد شد گفت: استقلال و حاکمیت تنها با مقاومت بدست میآید.
او با اشاره به اینکه مردم عراق نه تنها از طرح آمریکاییها برای محاصره اقتصادی ایران حمایت نکرده بلکه با برپایی راهپیمایی و اعتراض نیز دولت این کشور را تهدید کردهاند افزود: رابطه ایران و عراق، رابطهای نیست که به این آسانی از بین برود و دو ملت بزرگ ایران و عراق، دو برادر هستند که در شرایط سخت و در مقابل دشمنان مشترک همواره پشتیبان هم بودهاند.
امام جمعه کیش با اشاره به شرایط منطقه و احتمال اشتباه محاسباتی دشمن، گفت: آمریکا و اسرائیل در آستانه دو انتخابات، وضعیت خوبی ندارند و احتمال نخست وزیری مجدد نتانیاهو بسیار ضعیف است و او میداند چنانچه مجدد نخست وزیر نشود، محاکمه خواهد شد و برای برهم زدن انتخابات به دنبال راه اندازی بحران و جنگ جدید در منطقه و همراه کردن آمریکا در جنگ است.
حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز افزود: آمریکا نیز بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه اندازی جنگ علیه ملت بزرگ ایران است و با این جنگ به خیال خود به دنبال این است که کار جمهوری اسلامی ایران را یکسره کند، اما خود آمریکایی میدانند که توان این جنگ را ندارد و میترسند در جنگ گرفتار شوند و ضربه سنگینی از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز افزود: دشمنان در کنار فشارهای خارجی ممکن است از مشکلات اقتصادی و معیشتی و اختلافات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد ناامنی و تفرقه در کشور نیز استفاده کنند؛ بنابراین حفظ وحدت، انسجام و همدلی از یک سو و تلاش جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم از سوی دیگر، دو وظیفه مهم برای مقابله با این توطئههاست.
امام جمعه کیش گفت: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، از روحیه ایمان، مقاومت و پایداری برخوردار است و در برابر تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز با قدردانی از مردم، مسئولان و نیروهای مسلح کشور افزود: ایمان، معنویت، روحیه مقاومت و توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر تهدیدهاست.