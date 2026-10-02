به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، صمد کلاگر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و حریم و ۱۶۰ شهید انتظامی استان گفت: هفته فراجا فرصتی برای ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه انتظامی به مردم است.

وی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران در کنار اجرای قانون، مردم‌داری و رویکرد اسلامی را در اولویت مأموریت‌های خود قرار داده است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: پلیس در برابر مخلان نظم و امنیت عمومی ایستاده است و مأموران انتظامی برای تأمین امنیت مردم در نقاط مختلف کشور تلاش می‌کنند.

کلاگر همراهی مردم را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت دانست و افزود: تأمین امنیت بدون همکاری و همدلی مردم امکان‌پذیر نیست و در مواردی با همکاری شهروندان، افراد مرتبط با اقدامات جاسوسی و ضد امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط کنونی گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان سخت، به دنبال ایجاد ناامنی، یأس و تفرقه در جامعه است و تلاش می‌کند اتحاد و انسجام مردم را خدشه‌دار کند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران افزود: مردم باید با پلیس در تأمین امنیت همکاری کنند و مجموعه انتظامی نیز تأمین امنیت اجتماعات و حضورهای مردمی را وظیفه خود می‌داند.

کاهش ۱۳ درصدی تلفات جاده‌ای و سرقت

کلاگر گفت: با تلاش مأموران انتظامی و همکاری مجموعه راه و راهور، با وجود حجم بالای تردد در استان، تلفات جاده‌ای مازندران ۱۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: طی این مدت حدود ۳۵ میلیون تردد ورود و خروج در استان ثبت شده است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران همچنین از کاهش ۱۳ درصدی سرقت در استان خبر داد و گفت: این کاهش حاصل تلاش مجموعه انتظامی و همکاری مردم در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم است.

ثبت بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار تماس با ۱۱۰

کلاگر با اشاره به فعالیت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: در ۶ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۱۳ تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس برقرار شده است.

وی افزود: از مجموع این تماس‌ها، ۵۳۴ هزار تماس منجر به اعزام مأموریت شده است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: به طور میانگین روزانه حدود ۳ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار می‌شود و مأموران مرکز فوریت‌های پلیسی و واحدهای عملیاتی تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و خدمات لازم را ارائه دهند.

کلاگر در پایان از کارکنان انتظامی، مرزبانی، یگان ویژه، پلیس راه و راهور و مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و خانواده‌های آنان قدردانی کرد و گفت: همکاری و اعتماد مردم سرمایه اصلی مجموعه انتظامی برای انجام مأموریت‌ها و تحقق اهداف در حوزه امنیت است.