مردم شهرستان‌های استان تهران، در شب ۲۱۵ شهادت رهبر انقلاب اسلامی، با برگزاری تجمعات گسترده، بار دیگر بر پیمان وفاداری خود به مقام ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمعات مردمی که در فضای معنوی و حماسی برگزار شد، گویای پیوند عمیق ملت با مقام ولایت و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با برگزاری تجمعات شبانه، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی و حمایت همه‌جانبه از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند. این حضور گسترده در نقاط مختلف استان، پیامی صریح از پایداری ملت در مسیر حق و حقیقت بود.