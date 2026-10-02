وزیر آموزش و پرورش از دستیابی به رکورد‌های بی‌سابقه در توسعه عدالت آموزشی، هوشمندسازی مدارس و ساماندهی مطالبات معلمان خبر داد و ضمن گرامیداشت یاد شهدای راه علم، اراده ملی برای حفظ سنگر‌های دانش در برابر فشار‌های دشمن را ستود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای میناب در مشهد ، با تأکید بر جایگاه «فرا‌راهبردی» تعلیم و تربیت در دولت چهاردهم، گفت : آموزش‌وپرورش سال تحصیلی جدید را با عزم ملی و توسعه عدالت آموزشی آغاز کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه نظام تعلیم و تربیت در شمار اولویت‌های نخست کشور قرار گرفته است، از ثبت دستاورد‌هایی بی‎‌سابقه در چهار دهه گذشته خبر داد و افزود : با وجود تمام محدودیت‌ها و دشواری‌های پیش‌رو، اراده ملت ایران و جامعه فرهنگیان برای تعالی نسل آینده خلل‌ناپذیر است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، معلم و فرماندهان شهید، آغاز سال تحصیلی را فصل جدیدی از ایستادگی و امیدآفرینی در مدارس دانست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به «نهضت توسعه عدالت آموزشی» گفت : در سال گذشته با همت دولت، خیرین مدرسه‌ساز و نهاد‌های همراه ، ۲۴۰۰ مدرسه و ۱۱ هزار کلاس درس احداث شد و برای امسال نیز هدف‌گذاری ۱۳ هزار کلاس درس در دستور کار قرار دارد.

وی وضعیت مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش را در بهترین شرایط طی ۴۶ سال اخیر توصیف کرد و با اشاره به پرداخت بخش عمده‌ای از مطالبات فرهنگیان افزود: دغدغه اصلی ما کیفیت‌بخشی به آموزش و توانمندسازی معلمان است. در همین راستا، برنامه هوشمندسازی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بیش از ۴ میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم طراحی شده است که گامی بلند در جهت عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش ، ایستادگی دانش‌آموزان و معلمان در برابر فشار‌های رسانه‌ای و توطئه‌های دشمن برای تعطیلی مدارس را ستود و تأکید کرد: دشمن سعی داشت با شایعه‌پراکنی، مسیر علم‌آموزی را مختل کند، اما کلاس‌های درس با حضور پرشور معلمان و دانش‌آموزانِ هویت‌مدار، همچون سنگر‌های دفاع از کیان ایران اسلامی فعال است.

وی با اشاره به حمایت‌های مستقیم رئیس‌جمهور و اهتمام ویژه استان‌ها، به‌ویژه در خراسان رضوی، از همه دست‌اندرکاران، از جمله سپاه، بنیاد تعاون و خیرین نیک‌اندیش که در توسعه زیرساخت‌های آموزشی نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی کرد و مدرسه را «کانون اصلی تربیت نسل آینده و قله پیشرفت کشور» دانست.

همچنین کاظمی ، در نشست سراسری سران اجلاس نماز کشور با مسئولان آموزش و پرورش درباره تامین منابع مالی برای فعالیت‌های دینی گفت : ما هیچ‌گاه برای منابع مالی معطل نخواهیم ماند و اجازه نمی‌دهیم پرداخت حق‌القدم ائمه جماعت معوق بماند. سال گذشته با مدیریت منابع ، توانستیم ۱۱۰ میلیارد تومان از سایر منابع به این موضوع اختصاص دهیم، چرا که معتقدیم با مدیریت دقیق مالی می‌توان الزامات و تمهیدات لازم برای کیفیت‌بخشی و توانمندسازی را فراهم کرد.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تغییر نگرش در ارزیابی‌ها تأکید کرد و افزود : ارزیابی‌ها نباید صرفاً کمی باشند، بلکه باید شاخص‌ها را به سمت سنجش کیفیت و نهادینه‌سازی سوق دهیم. اگر مدیری در یک مدرسه توانست تعداد دانش‌آموزان نمازخوان را افزایش دهد، این یک گام مثبت محسوب می‌شود. از طرفی با مدیرانی که نسبت به اقامه نماز کوتاهی کنند حتماً برخورد خواهد شد، زیرا مدیری که این حوزه دغدغه‌اش نباشد، متعلق به نظام تعلیم و تربیت نیست.

کاظمی با اشاره به چالش تعارضات موجود میان نهاد خانواده، مدرسه و فضای مجازی گفت : امروز دانش‌آموزان در حوزه باور‌های دینی و عفاف و حجاب با تعارضات سنگینی مواجه هستند. آموزش و پرورش قاطعانه در این مسیر ایستاده و دستورالعمل زیست عفیفانه را صادر کرده است، اما حل این تعارضات نیازمند همراهی جدی خانواده‌ها است. سال گذشته ۴ هزار کارگاه انجمن اولیا و مربیان برگزار شد، اما با توجه به وجود ۱۲۴ هزار مدرسه در کشور، باید این کارگاه‌ها به صورت همه‌گیر توسعه یابند.

وزیر آموزش و پرورش افزود : معلمان، مدیران و خانواده‌ها سه پیشران اصلی در اقامه و نهادینه‌سازی نماز هستند. تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌های مرتبط با نماز به صورت مجزا و مستقیم پیگیری و ابلاغ می‌شود و شورای عالی اقامه نماز به طور منظم تشکیل خواهد شد تا با هم‌افزایی و تمرکز بر این پیشران‌ها، از تمام ظرفیت‌های تربیتی برای ترویج فرهنگ نماز استفاده شود.