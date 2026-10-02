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معاون امور شهرداریهای کشور از تحول در طرح زبالهسوز ساری و فراهم شدن امکان امحای روزانه ۱۳۰ تن زباله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تحول در طرح زبالهسوز ساری و فراهم شدن امکان امحای روزانه ۱۳۰ تن زباله در این مجموعه خبر داد.
امیدیپور پس از بازدید از طرح زبالهسوز ساری گفت: این طرح قدیمی سالها با وضعیت نامناسب مواجه بود، اما این بار برای نخستینبار بازدید از آن واقعاً خوشایند و خوشحالکننده بود و اتفاقات خوبی در طرح افتاده است.
وی افزود: باید از اهتمام ویژه استاندار مازندران به طرحهای مدیریت پسماند استان تشکر کرد، چرا که پیگیریهای جدی و وقت زیادی برای این موضوع صرف شده است.
معاون امور شهرداریهای کشور گفت: تحول ایجادشده در طرح زبالهسوز ساری و فعالیت فعلی آن، نتیجه اهتمام و تلاش ویژه استاندار مازندران و همراهی مدیران ملی، استانی و شهرستانی برای به سرانجام رساندن این طرح است.
امیدیپور با اشاره به وضعیت فعلی این مجموعه افزود: بخشهای مختلف طرح شامل ابنیه، آب پایدار، برق، تأسیسات و تجهیزات پیشرفت مناسبی داشته و تکمیل شده است و بر اساس گزارش ارائهشده در جریان بازدید، کورهها نیز فعال هستند.
وی گفت: در حال حاضر امکان امحای حدود ۱۳۰ تن زباله در روز در این مجموعه فراهم شده است.
معاون امور شهرداریهای کشور همچنین از پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل طرح خبر داد و افزود: مقرر شده با پیگیری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اعتبار باقیمانده مورد نیاز تأمین شود تا عملیات مربوط به ابنیه، تأسیسات و تجهیزات به طور کامل به پایان برسد و زبالهسوز ساری به بهرهبرداری کامل برسد.
امیدیپور تأکید کرد: آنچه امروز در زبالهسوز ساری مشاهده میشود، تفاوت جدی با شرایط سالهای گذشته دارد و این طرح اکنون در مسیر تکمیل و استفاده از ظرفیت واقعی خود قرار گرفته است.