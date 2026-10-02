درهمایش «روش‌های نوین تأمین مالی با محوریت بورس» در کرمان بر ضرورت توسعه نهاد‌های مالی، افزایش سواد مالی و آماده‌سازی پروژه‌های اقتصادی استان برای ورود به بازار سرمایه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این همایش با اشاره به سهم پایین استان کرمان از بازار معاملات بورس اظهار کرد: متأسفانه سهم کرمان از بازار معاملات بورس کمتر از یک درصد است و تعداد نهاد‌های مالی فعال در این استان نیز نسبت به مجموع نهاد‌های مالی فعال در اقتصاد ایران، سهمی کمتر از یک درصد دارد.

وی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نهادسازی در استان کرمان باید به عنوان یکی از گام‌های نخست مورد توجه قرار گیرد.

گودرزی ادامه داد: با توسعه نهاد‌های مالی در استان، متخصصان حوزه مالی و اقتصادی می‌توانند در کرمان گرد هم آمده و پروژه‌های اقتصادی استان را شناسایی، معرفی و از نظر اقتصادی ارزیابی کنند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر اینکه صرف داشتن پروژه برای تأمین مالی کافی نیست، گفت: مهم این است که پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت تأمین مالی و بازدهی مناسب داشته باشد.

حسن عرب، رئیس اداره ارتباطات دولت و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این همایش با بیان اینکه سازمان بورس در زمینه تأمین مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی محدودیتی ندارد، اظهار کرد: شرکت‌هایی که متقاضی تأمین مالی از بازار سرمایه هستند، باید صورت‌های مالی به‌روز و همچنین وثایق و تضامین متناسب با میزان تأمین مالی مورد درخواست را ارائه کنند.

وی افزود: ابزار‌های موجود در بورس برای تأمین مالی شرکت‌ها ظرفیت مناسبی دارند و از این منظر مشکلی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه شرکت‌ها الزامات لازم را متناسب با میزان منابع مورد نیاز خود رعایت کنند.

عرب با اشاره به مسیر‌های موجود برای تأمین مالی گفت: شرکت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم از طریق سازمان بورس یا از طریق صندوق‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های صنایع و شرکت‌های پروژه از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه پروژه‌های اقتصادی گفت: در حال ایجاد بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی و فهرست کردن پروژه‌هایی هستیم که قابلیت ورود به بازار سرمایه را دارند.

وی افزود: تأمین مالی از بازار سرمایه الزامات مشخصی دارد و هر پروژه‌ای نمی‌تواند بدون آماده‌سازی‌های لازم وارد این بازار شود.

طبیب‌زاده با اشاره به برنامه ایجاد مرکز خدمات مالی در استان کرمان اظهار کرد: این مرکز می‌تواند با شناسایی پروژه‌های مورد نیاز استان و معرفی ابزار‌های مالی مناسب، ارتباط میان پروژه‌ها و ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه را برقرار کند.