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اتحادیه پرستاران انگلیس، شرکت «توا یو کی» را به دلیل ارتباط با ارتش صهیونیستی از فهرست شرکای تجاری حذف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از نشریه گاردین اتحادیه پرستاران انگلیس، شرکت «توا یو کی» را به دلیل ارتباط با ارتش اسرائیل و سوابق تخلفات شرکتی، از فهرست شرکای تجاری خود حذف کرد.
اتحادیه پرستاران انگلیس (آر سی ان) همکاریهای تجاری خود را با شرکت داروسازی «توا یو کی» پایان داده و این شرکت را از فهرست حامیان مالی رویداد آتی مربوط به بیماری میگرن و سردرد حذف کرده است؛ رویدادی که قرار است در مقر این اتحادیه در لندن برگزار شود. گروههای حامی فلسطین که برای قطع همکاری آر سی ان با شرکت توا فشار میآوردند، این تصمیم را «پیشرفتی بزرگ برای سازمان دهی بهداشت و درمان در سطح محلی و جنبش بین المللی تحریم، عدم سرمایه گذاری و فشار» با هدف منزوی کردن اسرائیل در سطح جهانی دانستند.
اتحادیه آر سی ان نماینده بیش از ۵۰۰ هزار پرستار در انگلیس است. شرکت توا یو کی، بازوی انگلیسی غول داروسازی جهانی «توا فارماسوتیکالز» است که یکی از بزرگترین تامین کنندگان دارو برای سازمان ملی بهداشت انگلیس محسوب میشود.
این اتحادیه پس از فشار گروههای تبلیغاتی «پرستاران برای فلسطین» و «دادخواستهای بهداشت و درمان انگلیس به کالجهای سلطنتی»، اقدام به قطع این رابطه کرد.
کارمل اوبویل، رئیس شورای حاکمیتی آرسی ان، در نامهای به گروه پرستاران برای فلسطین، این تصمیم را تایید کرد و اظهار داشت: «از این پس، آرسی ان به مشارکت تجاری خود با توا یو کی پایان میدهد.
این شرکت دیگر حامی مالی اجلاس رهبری پرستاری در زمینه خدمات میگرن و سردرد در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ نخواهد بود، هرچند این رویداد طبق برنامه برگزار خواهد شد.»
او افزود: «ما این اقدام را انجام میدهیم، زیرا بررسیهای دقیقتر نشان داد که بخشی از عملیات شرکت توا فارماسوتیکالز، که مورد تحریمهای قانونی و نظارتهای عمومی قرار گرفتهاند، با ارزشهای آرسی ان و بازوی انتشارات و آموزش آن همخوانی ندارند. ما میدانیم که بسیار مهم است آرسی ان تنها با شرکتهایی وارد رابطه تجاری شود که نماینده ارزشهای حرفه پرستاری باشند.»
در مقابل، شرکت توا از این تصمیم ابراز ناامیدی کرد و مدعی شد که حوزه بهداشت و درمان «سیاسی شده است». سخنگوی گروه پرستاران برای فلسطین با استقبال از این اقدام گفت: «شرکت توا جایگاهی برای حمایت مالی از آن دسته نهادهای متعهد حرفهای ندارد که وقف درمان، مراقبت و حفظ جان انسانها شدهاند.»
همچنین گروه «دادخواستهای بهداشت و درمان انگلیس به کالجهای سلطنتی» اعلام کرد: «غیرقابل تصور است که در عصر حاضر، سازمانهای بهداشتی همچنان با شرکتهایی وارد رابطه تجاری شوند که با سیستمهای دولتی مرتبط هستند؛ سیستمهایی که توسط نهادهای بین المللی به تخلفات شدید از قوانین بین المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، آپارتاید و نسل کشی متهم هستند و یا حتی محکوم شدهاند.» اکنون فعالان حامی فلسطین از «کالج سلطنتی داروسازی» میخواهند که شرکت توا یو کی را از فهرست حامیان کنفرانس سالانه ماه آینده حذف کرده و اعلام تخصیص غرفه نمایشگاهی رزرو شده توسط این شرکت را لغو کند. شرکت توا طی دهه گذشته به دلیل رشوه خواری، تبانی در قیمت گذاری و سواستفاده از جایگاه خود در بازار، محکوم به پرداخت حدود یک میلیارد پوند جریمه و سایر پرداختها به کمیسیون اروپا و مقامات ایالات متحده شده است.
در سال ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا شرکت توا را به دلیل جلوگیری از رقابت شرکتهای رقیب در زمینه داروی «کوپاکسون» (درمانی برای بیماریام اس) در هفت کشور اروپایی به مدت چهار تا نه سال، به مبلغ ۴۶۲.۶ میلیون یورو جریمه کرد. در سال ۲۰۲۳، این شرکت برای جلوگیری از پیگرد قانونی، موافقت کرد مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار جریمه به وزارت دادگستری ایالات متحده بپردازد، زیرا متهم به تبانی در قیمت سه نوع دارو شده بود. همچنین در سال ۲۰۱۶، توا با کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری ایالات متحده توافق کرد مبلغ ۵۱۹ میلیون دلار برای تسویه اتهامات مدنی و کیفری مربوط به پرداخت رشوه به مقامات دولتی در روسیه، اوکراین و مکزیک بپردازد.
سخنگوی شرکت توا در پایان اظهار داشت: «ما به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان دارو در انگلیس، برای مشارکت دیرینه خود با آرسی ان و فرصتی که برای حمایت از متخصصان بهداشت و بیماران فراهم کرده است، ارزش قائل هستیم. ما از تصمیم آرسی ان برای پایان دادن به این رابطه ناامید شدیم و به دنبال گفتوگوهای بیشتر با این سازمان هستیم. بهداشت و درمان زمانی در بهترین حالت خود است که به جای سیاسی شدن، بر بیماران متمرکز بماند.»