نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران شکست خورده‌اند و جهانیان به قدرت برتر ایران اذعان کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با یادآوری اینکه امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران شکست خورده‌اند، گفت: به گفته برخی متخصصان و سیاستمداران جهان، ایران پس از جنگ اخیر به چهارمین قدرت جهان تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران شکست خورده‌اند و به گفته متخصصان و سیاستمداران دنیا، ایران پس از جنگ اخیر به قدرت چهارم جهان تبدیل شده است.

وی افزود: زمانی پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، اما با مقاومت ملت ایران و رشادت رزمندگان اسلام، این پایگاه‌ها جایگاه گذشته خود را از دست داده‌اند و حتی قادر نیستند برای نیرو‌های مستقر در آنها امنیت ایجاد کنند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: در گذشته حرکت ناوگان آمریکا موجب هراس برخی حکومت‌ها می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده و حتی نیرو‌های مستقر در این ناو‌ها با مشکلات و فشار‌های روانی مختلفی مواجه هستند و دست به خودکشی می‌زنند.

حجت‌الاسلام قریشی با اشاره به سخنان یک استاد دانشگاه آمریکایی درباره جایگاه ایران پس از جنگ اخیر گفت: بر اساس این دیدگاه، ایران اکنون در شمار قدرت‌های بزرگ جهان و در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ایشان در این پیام تاکید کردند که ملت ایران بر اساس اعتقاد خود به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و دفاع از حق به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این اعتقادات می‌تواند جایگاه قدرتمندتری در جهان داشته باشد.

امام جمعه ارومیه همچنین از سفر هیاتی به استان خبر داد و گفت: اخیراً هیاتی از سوی رهبر معظم انقلاب به آذربایجان‌غربی سفر کرده و سلام ایشان را به مردم استان ابلاغ کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در ادامه به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاسیه نماز اشاره کرد و گفت: نماز یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است که انسان از طریق آن بدون واسطه با خداوند ارتباط برقرار می‌کند.

وی افزود: ایشان در آن پیام تصریح کردند که نماز تنها یک تکلیف فردی نیست بلکه نماد حکومت صالحان نیز به شمار می‌رود و همه افراد جامعه باید نسبت به این تکلیف الهی اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام قریشی تأکید کرد: دولتمردان، مسئولان، مدیران دستگاه‌ها و مردم باید نماز را در اولویت قرار دهند و زمینه عمل به این فریضه الهی از خانواده و والدین گرفته تا مدرسه و دستگاه‌های مسئول فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی در برهه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: وظایف نیروی انتظامی گسترده است و این نیرو در شرایط مختلف به رسالت خود عمل کرده است.

امام جمعه ارومیه با یادآوری اینکه پلیس در دنیا تنها به حفظ جان و تامین امنیت سیاستمداران می‌پردازد، گفت: پلیس ایران در جهان نظیر ندارد و در راستای حفظ جان و امنیت مردم نیز تلاش می‌کند و در این مسیر به استقبال شهادت می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ عفت عمومی تأکید کرد و گفت: بی‌بندوباری موضوعی است که از بیرون بر کشور تحمیل شده و لازم است در برگزاری برخی جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی، پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قریشی افزود: پیش از برگزاری جشنواره‌ها باید نحوه اجرای برنامه‌ها، مدیریت آنها و پیامد‌های احتمالی مورد بررسی قرار گیرد تا برنامه‌ها از مسیر اصلی خود خارج نشوند.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه مقابله با بی‌بندوباری، اظهار کرد: این موضوع به دادستان‌های استان‌ها نیز اعلام شده و باید برای صیانت از حیثیت کشور و حفظ عفت عمومی مورد توجه قرار گیرد.