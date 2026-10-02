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نشست بزرگداشت مولوی و شمس تبریزی در پایتخت اسلام آباد پاکستان، با حضور استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان با حضور استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی میزبان نشستی برای بزرگداشت مولانا جلالالدین محمد بلخی و شمس تبریزی بود.
در این مراسم استادان زبان فارسی در پاکستان از جایگاه اندیشه و کلام مولانا در فرهنگ شبهقاره سخن گفتند و تأکید کردند که آثار مولانا همچنان بخشی از میراث ادبی و فکری مشترک مردم این منطقه به شمار میرود.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین به جایگاه تاریخی زبان فارسی در شکلگیری فرهنگ و تمدن شبهقاره پرداختند؛ زبانی که قرنها در عرصههای ادب، دانش، تاریخ و دیوانسالاری این منطقه نقش داشته است و در ادامه بر ضرورت تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی میان ایران و پاکستان و توجه بیشتر به آموزش و پژوهش زبان فارسی تأکید شد.