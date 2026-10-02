به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت آیت الله شبیری زنجانی در اراک برپا شد.

در این این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه آیت الله حاج ابراهیم خوانساری برگزار شد، نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان با بیان اینکه مراجع ستون‌های استمرار دین داری و ولایت مداری در جامعه هستند، گفت: این مرجع تقلید از علمایی بود که در ابعاد مختلف اجتماعی دینی و سیاسی فعال بودند و رویکرد وحدت بخش در جامعه داشت.

آیت الله محسن اراکی با بیان اینکه مردم همواره در برهه‌های مختلف پای نظام اسلامی ایستادند، گفت: در این زمان بیش از هر زمان دیگری باید به مردم به عنوان ارکان جمهوری اسلامی توجه شود و مشکلاتشان به خصوص در زمینه اقتصادی رفع شود.

در این مراسم علمای سرشناس حوزه‌ علمیه اراک در سخنانی در مورد ویژگی‌های آیت الله شبیری زنجانی سخن گفتند.