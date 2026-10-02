معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای ۳۰ کیلومتر عملیات روکش و آسفالت در راه‌های ارتباطی شهرستان شبستر در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا اکبری در جریان بازدید میدانی از محور‌های مواصلاتی و پروژه‌های عمرانی شهرستان شبستر، بر تسریع در تکمیل محور تسوج ـ کشک‌سرای پیش از آغاز بارندگی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح بازگشایی محور تسوج ـ کشک‌سرای گفت: تنها حدود یک کیلومتر تا اتصال کامل این مسیر باقی مانده است که با افزایش ماشین‌آلات، عملیات اجرایی آن سرعت می‌گیرد. همچنین مطالعات بازمهندسی و طراحی خروجی این مسیر از سمت تسوج طی یک تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی همچنین از پایانه بار تبریز و مشکلات مطرح‌شده از سوی انجمن رانندگان و مدیریت پایانه بازدید کرد. بررسی طرح احداث واریانت در کنار روستای تازه‌کند، تعریض مسیر و برداشتن دیوار پایانه بار نیز از دیگر موضوعات این بازدید بود.

بازدید از محور‌های امند، ایوند، گروس و مرودیزج با هدف بررسی روند اجرای طرحهای روکش آسفالت و پیگیری تکمیل این طرح‌ها، از دیگر برنامه‌های سفر رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بود.

همچنین طرح تعریض پل روگذر راه‌آهن نظرلو، احداث میدان بیضی‌شکل در سه‌راهی سیس در محور صوفیان ـ شبستر و بررسی راهکار‌های رفع نقاط حادثه‌خیز تقاطع خامنه ـ شندآباد مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اشاره به برنامه‌های توسعه راه‌های روستایی شهرستان شبستر اعلام کرد: تمامی قرارداد‌های منعقدشده برای تکمیل راه‌های روستایی این شهرستان تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

به گفته وی اعتبارات این پروژه‌ها از محل منابع ملی سازمان راهداری، اعتبارات استانی و فرمانداری و همچنین اعتبارات در اختیار نماینده مجلس تأمین می‌شود.