مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت: نشت گاز و انفجار ناشی از آن در منطقه قشلاق امرآباد، سه نفر مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا سپانلو گفت: عوامل سازمان آتش‌نشانی با اطلاع از وقوع انفجار در یکی از محلات منطقه قشلاق امرآباد، سریعا به محل اعزام شده و نسبت به بررسی میدانی و ایمن سازی محله اقدام کردند.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد که نشت گاز زیاد که احتمالا از شب گذشته صورت گرفته، موجب انفجار در منزل مسکونی شده است که بر اثر آن یک زن و دو کودک حاضر در محل حادثه مصدوم شده و به خانه نیز خسارت وارد شد.

رضا سپانلو بیان کرد: عوامل آتش‌نشانی با همکاری اورژانس، مصدومان را از داخل ساختمان خارج کرده و راهی بیمارستان کردند، حال عمومی زن وخیم اعلام شده و دو کودک دچار سوختگی سطحی شده بودند.