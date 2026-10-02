به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست بیمارستان امام خمینی شهرستان آباده گفت: با هدف دسترسی آسان نمازگزاران به خدمات تخصصی پزشکی، با همکاری شبکه بهداشت و درمان و ستاد اقامه نمازجمعه، ۱۰۰ خدمت درمانی رایگان به شهروندان این شهر ارائه شد.

دکتر الهام رحیمی‌زاده افزود: پزشکان متخصص در حوزه‌های قلب و عروق، زنان و زایمان و روانشناسی با معاینه رایگان بیماران، به مراجعان مشاوره دادند.

وی بیان کرد: تیم پرستاری این بیمارستان با استقرار در مصلی نمازجمعه، خدماتی از جمله پایش فشارخون و نوارقلب ECG را برای نمازگزاران انجام دادند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.