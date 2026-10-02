امام جمعه میاندوآب گفت: حفظ اتحاد، حضور پرشور مردم در میدان و ایستادگی در برابر «زر، زور و تزویر» از عوامل مهم مقابله با اهداف مستکبران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب با تأکید بر نقش وحدت و همبستگی در مقابله با دشمن، گفت: حفظ اتحاد، حضور پرشور مردم در میدان و ایستادگی در برابر «زر، زور و تزویر» از عوامل مهم مقابله با اهداف مستکبران است.

حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با تاکید بر وحدت و حضور پرشور در خیابان، اظهار کرد: زمانی می‌توانیم در مقابل دشمن بایستیم و مستکبران را شکست دهیم که وحدت و همبستگی داشته باشیم.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه اختلاف، تفرقه و دوستگی مانع پیروزی است، افزود: اگر در جامعه‌ای دودستگی باشد در آن صورت جامعه موفق نشده و مستکبران به اهداف خود دست می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه نخستین کار پیامبر گرامی اسلام (ص) در مدینه، از بین بردن اختلاف بود، گفت: پیامبر گرامی اسلام (ص) در نخستین مرحله ورود به مدینه، اختلاف؛ عداوت و کینه را که در آنجا بود؛ جمع کردند.

حسن زاده با تاکید بر اینکه اتحاد تنها زیر پرچم ولایت است، تصریح کرد: تنها جایی که نجات بخش بوده وهمبستگی و وحدت ایجاد می‌کند؛ زیر پرچم ولایت است.

امام جمعه میاندوآب در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل زر، زور و تزویر ایستاد، اظهار کرد: هرکس که تسلیم زر، زور و تزویر شود؛ نابود شدنی است و هرکس مقاومت و ایستادگی کند؛ به پیروزی می‌رسد.

وی گفت: باید «جهاد تبیین» در مقابل مستکبران را فراموش نکرده و همواره وحدت و اتحاد خود را حفظ و حضور در میدان خیابان را پرشورتر از قبل ادامه دهیم که اگر میدان را خالی کنیم در آن صورت همان بلایی را سر ما می‌آورند که بر سر عراق و سوریه آوردند.

حسن زاده تصریح کرد: بر همه وظیفه است که به هر نحو ممکن در تجمعات حاضر شده و خیابان را خالی نکنند.

امام جمعه میاندوآب هم چنین در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: پرسنل نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه و خدمت رسانی به مردم نقش مهم و قابل تقدیری دارند و ما نیز زحمات آنان را ارج می‌نهیم.

وی با اشاره به تحول ساختاری در نیروی انتظامی و شکل گیری فراجا، گفت: این تنها تغییر یک عنوان نبود بلکه شاهد ارتقای تجهیزات و امکانات پلیس، پلیس هوشمند، مقابله با جرم و جنایت و ارتقای قدرت تصمیم گیری بودیم.