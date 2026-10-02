از طراحی مخازن مقاوم تا ساخت پهپاد برای پایش خطوط انتقال برق

از طراحی مخازن مقاوم به نور خورشید تا ساخت پهپاد برای پایش خطوط انتقال برق، دستاورد‌های ایرانی که نشان دهنده ظرفیت فناوری برای پاسخ به نیاز‌های صنعت و زیرساخت کشور است.