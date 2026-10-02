با حضور معاون شرکت‌ها و شهرک‌ها و صنایع کوچک وزارت صنعت معدن و تجارت کشور مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک کبودراهنگ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این برنامه از شهرک‌های صنعتی شیرین‌سو و اورقین بازدید و در پایان جلسه جمع بندی برگزار شد.

فتح الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: این بازدید در جهت احساس مشکلات شهرک‌های صنعتی شیرین سو و اورقین و ویان در شهرستان کبودراهنگ است.

وی افزود: راهکار‌های اجرایی برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در شهرستان کبودراهنگ بود.

غلامی، معاون شرکت شهرک‌ها و صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با برگزا‌ی جلسات و پیگیری مشکلات در تهران و با حل آنها به توسعه شهرک‌های صنعتی در شهرستان تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: باید از سرمایه گذران برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در این شهرستان استفاده کنیم و راه را برای حضور آنها هموار کنیم و با حل مشکلات به توسعه شهرک‌ها و الولید و اشتغال پایدار در این منطقه کمک کنیم

سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ گفت:توسعه زیرساخت‌های صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی، از الزامات اساسی برای تحقق رونق تولید و تقویت اشتغال در شهرستان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش گل‌تپه، احداث ناحیه صنعتی در این بخش را ضرورتی مهم در مسیر توسعه متوازن شهرستان عنوان کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای استقرار واحد‌های صنعتی و تولیدی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

فرماندار کبودراهنگ همچنین بر تأمین و تخصیص آب و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و گفت: تأمین آب، برق، راه دسترسی و سایر خدمات زیربنایی، از مهم‌ترین الزامات توسعه شهرک‌های صنعتی و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی است و باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.