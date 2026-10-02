به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ از پیش‌بینی برداشت ۲ هزار تن کیوی از سطح ۷۴ هکتار باغات این شهرستان در سال جاری خبر داد.

سیدابوالفضل ساداتیان گفت: با توجه به پایش‌های کارشناسی انجام‌شده، سطح زیر کشت کیوی در شهرستان سیمرغ به ۷۴ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار تن محصول برداشت شود.

وی افزود: کیوی تولیدی سیمرغ از نظر درشتی، یکنواختی میوه، بازارپسندی و قابلیت انبارداری از ویژگی‌های مناسبی برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای در سبد اقتصادی کشاورزان منطقه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ گفت: برداشت کیوی در آبان‌ماه انجام می‌شود و این محصول قابلیت نگهداری در سردخانه و انبار به مدت ۹۰ تا ۱۲۰ روز را دارد.

ساداتیان افزود: این قابلیت، امکان مدیریت عرضه محصول به بازار را برای باغداران افزایش می‌دهد.

وی توسعه کشت کیوی را از زمینه‌های دارای ارزش افزوده در بخش کشاورزی شهرستان دانست و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی در کنار ارائه مشاوره‌های فنی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت، برای تسهیل فرآیند فروش محصولات باغی نیز اقدام می‌کند.