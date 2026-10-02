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امام جمعه تکاب گفت: علیرغم تفکرات پلید ترامپ لعین نه تنها جمهوری اسلامی تضعیف نشد بلکه اشغالگران آمریکایی بطور کامل از عراق بیرون رانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: علیرغم تفکرات پلید ترامپ لعین نه تنها جمهوری اسلامی تضعیف نشد بلکه اشغالگران آمریکایی بطور کامل از عراق بیرون رانده شدند.
امام جمعه تکاب افزود: پیروزیهای جبهه مقاومت علیرغم تهاجم علیه آن نشان از بالندگی نیروهای مقاومت در منطقه و شکست ذلیلانه دشمنان است.
وی گفت: در دوران دفاع مقدس ۸ ساله صدام از سوی آمریکا تجهیز و علیه جمهوری اسلامی بپا خواست، اما اراده آهنین ملت و ایمان قوی آنان از آن تاریخ تا به امروز شکستهای پی در پی را بر دشمنتن تحمیل کرده است.
امام جمعه تکاب ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: جان برکفان نیروی انتظامی جان خود را در طبق اخلاص نهاده و برای امنیت ملت و کشور شبانه روز در تلاشند.