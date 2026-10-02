به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: علیرغم تفکرات پلید ترامپ لعین نه تنها جمهوری اسلامی تضعیف نشد بلکه اشغالگران آمریکایی بطور کامل از عراق بیرون رانده شدند.



امام جمعه تکاب افزود: پیروزی‌های جبهه مقاومت علیرغم تهاجم علیه آن نشان از بالندگی نیرو‌های مقاومت در منطقه و شکست ذلیلانه دشمنان است.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس ۸ ساله صدام از سوی آمریکا تجهیز و علیه جمهوری اسلامی بپا خواست، اما اراده آهنین ملت و ایمان قوی آنان از آن تاریخ تا به امروز شکست‌های پی در پی را بر دشمنتن تحمیل کرده است.

امام جمعه تکاب ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: جان برکفان نیروی انتظامی جان خود را در طبق اخلاص نهاده و برای امنیت ملت و کشور شبانه روز در تلاشند.