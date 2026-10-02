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استاندار چهارمحال و بختیاری، با انتشار پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی و فداکارانه نیروهای انتظامی در صیانت از نظم، امنیت و آرامش جامعه و استان چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی در پیام خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت نقش این نیروها در حفظ ثبات و آرامش جامعه تأکید کرد. وی گفت: امنیت، پشتوانه تمام لحظههای آرام، سفرهای بیدغدغه و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است که امید به آینده را در دل جامعه زنده نگه میدارد.
مردانی با اشاره به گستره فعالیتهای پلیس، از مقابله با جرایم مختلف از جمله قاچاق، مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش برای تأمین امنیت عمومی در تمامی نقاط کشور یاد کرد و افزود: بسیاری از تلاشهای کارکنان فراجاست در سکوت و بیهیاهو انجام میشود، اما آثار مستقیم آن در همه ابعاد زندگی مردم جاری است.