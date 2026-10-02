امام جمعه امامزاده عبدالله آمل بر حمایت از نیروی انتظامی و توجه دولت به وضعیت معیشتی کارکنان این نیرو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بر حمایت از این نیرو و توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی کارکنان انتظامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین حسین‌زاده برسمنانی در خطبه‌های نماز جمعه این بخش گفت: بزرگ‌ترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش‌هاست و امروز در شهرستان و استان شاهد تلاش نیرو‌های انتظامی برای حفظ ارزش‌ها هستیم.

وی نیروی انتظامی را مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی دانست و افزود: نیروی انتظامی دارای اقتدار است و با این اقتدار نه ظلم می‌کند و نه اجازه می‌دهد به جامعه ظلم شود.

امام جمعه امامزاده عبدالله آمل گفت: نیرو‌های انتظامی، نیرو‌هایی کارآمد، شریف و زحمتکش هستند که با انگیزه، عزم راسخ، روحیه قوی و ایمان بالا برای افزایش توانایی‌های علمی و عملی خود تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده برسمنانی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف جایگاه نیروی انتظامی در فضای مجازی و رسانه‌ای افزود: برخلاف خواسته دشمن، مردم همچنان نگاه مثبتی به پلیس دارند و از آن به عنوان پلیس مهربان یاد می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم در مواجهه با مشکلات و مسائل اجتماعی، همچنان نیروی انتظامی را نخستین مرجع برای طرح شکایت و پیگیری مشکلات خود می‌دانند و این نشان‌دهنده اعتماد مردم به این نیروست.

امام جمعه امامزاده عبدالله آمل همچنین بر توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی کارکنان نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: کارکنان انتظامی با وجود مسئولیت سنگین و تلاش شبانه‌روزی، از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند و دولت باید موضوع حقوق و مزایای این نیرو را به‌طور جدی پیگیری کند.