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رئیس بنیاد ملی نخبگان با گرامیداشت روز ملی نخبگان، بر ضرورت حرکت از «دانشبنیانی» به «قدرتبنیانی» تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور در پیامی روز ملی نخبگان را گرامیداشت.
در متن پیام حسین افشین آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز ملی نخبگان را به همه دانشمندان، استادان، پژوهشگران، فناوران، کارآفرینان و جوانان نخبه ایران تبریک میگویم؛ به همه کسانی که سرمایه اصلیشان توان اندیشیدن، ساختن و گشودن راههای تازه برای آینده ایران است.
این روز امسال برای ما حال و هوای دیگری دارد. سالهای گذشته در چنین ایامی، یکی از مهمترین برنامههای جامعه نخبگانی کشور، دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای بود؛ دیداری که در آن، پای سخنان ایشان درباره علم، پیشرفت، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و آینده ایران مینشستیم. امسال نخستین سالی است که روز ملی نخبگان را در فقدان ایشان گرامی میداریم و جای آن دیدار و آن سخنان بیش از همیشه احساس میشود.
یکی از میراثهای مهم رهبر شهید، پیوند میان علم و قدرت ملی بود. در این نگاه، علم تنها برای تولید مقاله، رتبه دانشگاهی یا افزایش آمارها نبود؛ علم باید به حل مسئله، استقلال کشور، فناوری، اقتصاد و توان انتخاب ایران منتهی شود.
امروز مسئولیت ما ادامه همین مسیر است؛ حرکت از دانشبنیانی به قدرتبنیانی. باید کاری کنیم که دانش به فناوری، فناوری به صنعت و محصول و در نهایت به قدرت انتخاب برای ایران تبدیل شود. حتی یک گام فراتر؛ در برخی حوزههای راهبردی، ایران نه فقط برای خود صاحب انتخاب باشد، بلکه خود به یکی از انتخابهای معتبر منطقه و جهان تبدیل شود.
در این میان، حفظ شأن و جایگاه نخبه اهمیت اساسی دارد. نخبه بیش از هر چیز میخواهد اثرگذار باشد؛ میخواهد تواناییاش دیده شود، مسئله واقعی حل کند و بداند سهمی در ساختن آینده کشور دارد. وظیفه ما فراهم کردن همین میدان اثرگذاری است.
امیدوارم نسل نخبگانی امروز ایران، میراث علمی نسلهای پیش از خود را یک گام جلوتر ببرد و ایرانی قدرتمندتر، مستقلتر و برخوردار از انتخابهای بیشتر به نسل بعد تحویل دهد.
روز ملی نخبگان گرامی باد.